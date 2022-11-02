В «Ладе» рассказали, как планируют использовать своих воспитанников после вступления в КХЛ

Спортивный директор «Лады» Игорь Масленников рассказал о планах клуба по использованию собственных воспитанников после того, как команда вступит в КХЛ.
«Планируем ли отвести заметную роль воспитанникам тольяттинской школы? Заметную роль особо не получится, конечно, отвести. Таких воспитанников, которых мы поменяли, чтобы лучше выступить в ВХЛ, не возьмёшь. Савикова поменяли на Трушкова, к примеру. Потому что перспективные ребята у нас все просятся перейти в КХЛ. Если они рвутся, конечно, мы с выгодой для себя их отпускали. Тот же Трушков – один из претендентов, кто останется в клубе КХЛ. В том году потеряли хорошего мальчишку – Крутова в Нижний Новгород пришлось отдать. Он сказал: «Я уеду и всё». Лучше за него что-то получить, чем абсолютно ничего.
На данный момент у нас есть ребята перспективные, но один 2005 года, один 2006 года, два человека 2007 года, кто может достичь уровня КХЛ, на кого мы рассчитываем. Теперь уже с этого времени никаких обменов и продаж не будет, так как губернатор Самарской области объявил, что мы сделаем всё возможное для того, чтобы «Лада» попала в Континентальную хоккейную лигу», – сказал Масленников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
- 2 ноября 2022
-
13:25
-
13:17
-
12:51
-
12:33
-
12:06
-
11:50
-
11:08
-
11:02
-
10:12
-
09:35
-
09:34
-
09:00
-
08:59
-
08:48
-
08:37
-
08:32
-
08:30
-
08:25
-
08:00
-
07:43
-
07:36
-
07:21
-
07:10
-
06:59
-
06:49
-
06:42
-
06:32
-
06:26
-
06:20
-
06:14
-
06:10
-
05:59
-
05:35
-
05:24
-
04:54