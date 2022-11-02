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Глухов: в матче с ЦСКА «Ак Барсу» не хватило реализации моментов

Глухов: в матче с ЦСКА «Ак Барсу» не хватило реализации моментов
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Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов поделился мнением о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу москвичей.

«В первую очередь, не хватило реализации своих моментов. В первом периоде практически не выходили из зоны соперника, играли строго в обороне. У них было не так много моментов у наших ворот.

К сожалению, в концовке второго периода за несколько секунд пропустили в меньшинстве, после чего счёт сравнялся. А после пропущенной шайбы пришлось отыгрываться. Это всегда тяжело.

Ожидания от «Зелёного дерби»? Каждая игра − это новый вызов. Две игры «Салавату Юлаеву» мы уже проиграли. Поэтому будем выходить только за победой», — приводит слова Глухова пресс-служба «Ак Барса».

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