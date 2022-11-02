Тренер «Рейнджерс» оценил игру Шестёркина, который оформил первый шат-аут в сезоне

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан поделился мнением об игре российского голкипера Игоря Шестёркин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Он оформил первый шат-аут в сезоне, отразив 19 бросков. Его команда одержала победу со счётом 1:0.
«Нам было бы тяжело проиграть эту игру. Так оно и есть. Наш голкипер провёл выдающийся матч. Шестёркин был действительно очень хорош», — приводит слова Галлана пресс-служба НХЛ.
В основное время команды не смогли поразить ворота друг друга. В овертайме точный бросок Криса Крайдера на отметке 4.07 с передачи Мики Зибанеджада принёс «синерубашечникам» победу в этой игре.
30-летний российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 26 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «0». У его соотечественника из «Флайерз» Ивана Проворова «-1» при игровом времени в 23.22.
- 2 ноября 2022
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