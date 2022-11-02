Журналист рассказал, как изменилась роль Овечкина в большинстве из-за ряда травм у «Кэпс»

Североамериканский журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере» поделился мыслями об изменениях в системе розыгрыша численного большинства клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» из-за большого количества травм. Обозреватель также отметил новую роль российского капитана Александра Овечкина. Гулитти привёл в пример гол «Вашингтона» в ворота «Вегас Голден Найтс».
«Похоже, будто Овечкин теперь занимает место в ползоне на левом фланге, и «Кэпиталз» создают зеркальное отражение своей обычной установки на большинство, потому что Ови — единственный хоккеист с правым хватом, который у них есть. (Все остальные травмированы.)
Следует отметить, что он также один раз щёлкнул в начале розыгрыша», — говорится в сообщении.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
- 2 ноября 2022
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