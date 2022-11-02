Журналист TSN ответил на вопрос, есть ли конфликт между лидером «Торонто» и тренером клуба

Журналист TSN Даррен Дрегер ответил на вопрос, есть ли конфликт между главным тренером «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдоном Кифом и лидером команды Митчеллом Марнером.
«Прежде всего я могу сказать, что некоторые близкие к Митчу Марнеру люди говорят, что нет никакой правды в этих продолжающихся предположениях о том, что у него проблемы со своим главным тренером Шелдоном Кифом. Что ж… Им нравится тот факт, что они не играют в хороший хоккей? Конечно, нет: ни тренеру, ни звёздным игрокам, ни кому-либо, кто связан с «Торонто Мэйпл Лифс». Но есть некоторые задающиеся вопросом, может ли работа Шелдона Кифа, специфичная для Марнера, включать в себя и небольшие вмешательства в его игровое время? Митч Марнер в среднем проводит от 20 до 27 минут за матч, так что, возможно, немного сокращая время, Киф получает более свежего Митча. Он даёт часть этого времени своей второй атакующей шестёрке, и это оказывается беспроигрышным вариантом для всех сторон», — приводит слова Дрегера TSN.
- 2 ноября 2022
-
23:56
-
23:49
-
23:14
-
23:07
-
23:00
-
22:33
-
22:09
-
21:22
-
21:00
-
20:27
-
20:09
-
19:33
-
19:17
-
18:48
-
18:19
-
17:58
-
17:26
-
16:53
-
16:19
-
15:23
-
15:08
-
14:33
-
14:18
-
13:34
-
13:25
-
13:17
-
12:51
-
12:33
-
12:06
-
11:50
-
11:08
-
11:02
-
10:12
-
09:35
-
09:34