«Барыс» расторг контракт с канадским защитником Биграсом

Хоккейный клуб «Барыс» на своём сайте официально сообщил о расторжении контракта по соглашению сторон с канадским защитником Кристофером Биграсом.



В текущем сезоне Биграс провёл в составе «Барыса» в КХЛ 23 матча, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-8». Напомним, ранее игрок обороны был переведён в список отказов.

В августе этого года «Барыс» заключил однолетнее соглашение с Кристофером.

В 2013 году его задрафтовал «Колорадо Эвеланш» во втором раунде под 32-м общим номером. За команду из Денвера он сыграл 46 матчей. Затем Биграс выступал в АХЛ. Там в его активе 279 встреч, в которых он набрал 120 (26+94) очков.

Минувший сезон 27-летний защитник завершал в «Чикаго Вулвз» и помог команде выиграть Кубок Колдера.