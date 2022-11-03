«Барыс» расторг контракт с канадским защитником Биграсом

Хоккейный клуб «Барыс» на своём сайте официально сообщил о расторжении контракта по соглашению сторон с канадским защитником Кристофером Биграсом.
В текущем сезоне Биграс провёл в составе «Барыса» в КХЛ 23 матча, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-8». Напомним, ранее игрок обороны был переведён в список отказов.
В августе этого года «Барыс» заключил однолетнее соглашение с Кристофером.
В 2013 году его задрафтовал «Колорадо Эвеланш» во втором раунде под 32-м общим номером. За команду из Денвера он сыграл 46 матчей. Затем Биграс выступал в АХЛ. Там в его активе 279 встреч, в которых он набрал 120 (26+94) очков.
Минувший сезон 27-летний защитник завершал в «Чикаго Вулвз» и помог команде выиграть Кубок Колдера.
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