Астанинский «Барыс» поместил канадского защитника Кристофера Биграса в список отказов, сообщает пресс-служба КХЛ.

Напомним, с защитником в августе этого года было заключено однолетнее соглашение. В текущем сезоне 27-летний игрок обороны принял участие в 23 матчах, в которых набрал одно очко за результативную передачу. Показатель полезности составил «-8». Защитник набрал восемь штрафных минут.

Всю карьеру Биграс провёл в Северной Америке. В 2013 году его задрафтовал «Колорадо Эвеланш», за команду он сыграл 46 матчей. Затем Биграс выступал в АХЛ. Там в его активе 279 встреч, в которых он набрал 120 (26+94) очков.



Минувший сезон Биграс завершал в «Чикаго Вулвз». В 12 матчах он набрал три (2+1) очка и помог команде выиграть Кубок Колдера.