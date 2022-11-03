Самсонов — о лидерах «Торонто»: ребята все очень скромные

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов рассказал, как его встретили в команде, и отметил скромность и работоспособность лидеров клуба.

«Ребята меня хорошо приняли: в первый день сразу написали Остон [Мэттьюс], Вильям [Нюландер], Митч [Марнер], Морган [Райлли], все ребята написали «Добро пожаловать в команду», и я сразу почувствовал себя как дома. Ребята в команде очень хорошие, тем более мы практически все одного года, не считая [Марка] Джиордано и, наверное, [Джона] Тавареса. Остальные лидеры 1996–1997 года рождения, мы все играли друг против друга. И, конечно, это помогает: где-то найдёшь общую тему для разговора, про молодёжный чемпионат мира лишний раз поспрашиваешь, всё-таки ребята помнят. Очень легко с ребятами общаешься, и в команде хорошо всё. Коллектив супер.

Пока ты не выйдешь с ними (лидерами команды. — Прим. «Чемпионата») на лёд, не увидишь, как они играют, в раздевалке не поймёшь этого. Ребята все очень скромные, непонятно, кто из них получает по $ 11 млн или как-то ведёт себя с командой по-другому. С одной стороны, это очень поражает, насколько ребята воспитанны, как они относятся к команде, как они переживают за результат, какое на них давление идёт сейчас, как они переживают. Смотришь на них и многому учишься. Очень здорово с такими ребятами находиться в раздевалке, тренироваться», — приводит слова Самсонова ТАСС.