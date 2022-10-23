The Hockey Writers дали оценку игре голкипера «Торонто» Ильи Самсонова

Североамериканский портал The Hockey Writers в своей статье дал оценку игре голкипера «Торонто» Ильи Самсонова. В текущем сезоне российский вратарь вошёл в историю «Торонто», одержав четвёртую победу подряд со старта сезона НХЛ в матче с «Виннипег Джетс» (4:1).
«Илья Самсонов остаётся непобедимым. Это была его четвёртая победа в четырёх матчах. Идеально.
В общей сложности 25-летний Самсонов пропустил всего семь голов в своих четырёх играх. Он отразил 30 из 31 бросков во время игры с «Виннипегом». Кроме того, «Джетс» не забили в большинстве и во время прессинга в конце третьего периода. Самсонов показал себя достойно.
Он голкипер, который читает игру перед воротами, а также контролирует центр ворот. Самсонов хорошо стартовал в предыдущих сезонах, но продолжится ли такая игра дальше? Если да, то шансы стать основным вратарём «Торонто» очень велики», — говорится в статье The Hockey Writers.
- 23 октября 2022
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