Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов сравнил отношение к хоккею в Торонто и Вашингтоне, а также рассказал, какие вопросы ему задают местные журналисты. Напомним, Илья перешёл в «Торонто» летом на правах неограниченно свободного агента. С 2018 по 2022 год он выступал за «Вашингтон Кэпиталз».

«Во-первых, очень много внимания уделяется тем же тренировкам: на них приходит больше репортёров, чем на игру в Вашингтоне. Тут всё как под микроскопом: все видят, как ты тренируешься, тем более все журналисты в раздевалке видят, как идёт общение внутри коллектива. Люди любят хоккей, многое узнают, сам город болен хоккеем, и всем тут охота привезти сюда Кубок Стэнли в конце сезона, чтобы отблагодарить болельщиков.

Какие вопросы задают местные журналисты? Больше по моей игре, как я адаптировался. А потом — как ты себя чувствуешь, по игре, обычные, стандартные вопросы. Мне голы не забивать, только шайбу ловить, поэтому особо ко мне не докапываются», — заявил Самсонов в интервью ТАСС.

Всего в текущем сезоне Самсонов сыграл в семи матчах, где одержал пять побед. Напомним, 25-летний вратарь стал основным голкипером «Торонто» после того, как Мэтт Мюррей получил травму и выбыл как минимум до середины ноября 2022 года.