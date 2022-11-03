Самсонов рассказал о звонке Овечкина после ухода из «Вашингтона»

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов сказал, что поддерживает общение с бывшими одноклубниками из «Вашингтон Кэпиталз», а также о звонке нападающего «столичных» Александра Овечкина.
«Конечно, постоянно с ними общаюсь. Больше с Женей Кузнецовым, иногда Дима Орлов звонит, да и, в принципе, со всеми. С Саней Алексеевым (выступает в системе «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата»), Саша Овечкин всегда немного занят, но пару раз созванивались. У нас отличные отношения — мы же четыре года были вместе, это нелегко забыть. Поэтому стараемся всегда общаться, всегда поддерживать друг друга.
Саша [Овечкин] позвонил мне, спрашивал, что там произошло, куда я поеду потом. Я ему говорил, что пока не знаю, в ближайшее время определимся. И буквально на следующий день мы подписали контракт с «Торонто», — сказал Самсонов в интервью ТАСС.
25-летний российский голкипер выступал за «Вашингтон» с 2018 по 2022 год. Текущим летом Самсонов подписал контракт с «Торонто».
- 3 ноября 2022
-
13:50
-
13:20
-
13:00
-
12:27
-
12:11
-
12:02
-
11:43
-
11:31
-
11:22
-
10:54
-
10:38
-
10:22
-
10:01
-
09:38
-
09:30
-
09:13
-
09:05
-
08:52
-
08:40
-
08:40
-
08:18
-
08:10
-
07:50
-
06:50
-
05:06
-
04:55
- 2 ноября 2022
-
23:56
-
23:49
-
23:14
-
23:07
-
23:00
-
22:33
-
22:09
-
21:22
-
21:00