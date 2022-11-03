Самсонов рассказал о звонке Овечкина после ухода из «Вашингтона»

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов сказал, что поддерживает общение с бывшими одноклубниками из «Вашингтон Кэпиталз», а также о звонке нападающего «столичных» Александра Овечкина.

«Конечно, постоянно с ними общаюсь. Больше с Женей Кузнецовым, иногда Дима Орлов звонит, да и, в принципе, со всеми. С Саней Алексеевым (выступает в системе «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата»), Саша Овечкин всегда немного занят, но пару раз созванивались. У нас отличные отношения — мы же четыре года были вместе, это нелегко забыть. Поэтому стараемся всегда общаться, всегда поддерживать друг друга.

Саша [Овечкин] позвонил мне, спрашивал, что там произошло, куда я поеду потом. Я ему говорил, что пока не знаю, в ближайшее время определимся. И буквально на следующий день мы подписали контракт с «Торонто», — сказал Самсонов в интервью ТАСС.

25-летний российский голкипер выступал за «Вашингтон» с 2018 по 2022 год. Текущим летом Самсонов подписал контракт с «Торонто».