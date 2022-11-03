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Сергей Мозякин посетил академию омского «Авангарда»

Сергей Мозякин посетил академию омского «Авангарда»
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Академию «Авангард» посетили олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин и председатель совета Федерации хоккея Удмуртской Республики Евгений Лойферман, сообщает пресс-служба омского клуба.

Директор академии Евгений Хацей показал почётным гостям ледовые арены, спортивные залы, реабилитационный центр и учебные классы, в которых ребята старших возрастов получают Indoor-образование.

Фото: Пресс-служба «Авангарда»

Фото: Пресс-служба «Авангарда»

Фото: Пресс-служба «Авангарда»

Фото: Пресс-служба «Авангарда»

«Я давно знал, что академия «Авангард» является одной из лучших в стране, но своими глазами увидеть это было намного важнее. Я был поражён! Нигде не видел такого объекта: ни в стране, ни за границей. Увидел, что всё это действительно работает, идёт системный учёт движений спортсмена, контроль его показателей. Было приятно увидеть многих специалистов, которые сейчас работают в академии. Обмен опытом и мнениями в таком кругу — здорово!» — заявил Лойферман.

«У меня были задачи понять, откуда начинается детский хоккей, как это должно выглядеть, как должна быть построена система. И объёмы того, как это реализуется здесь, удивляют! Да, понятно, что спортивная составляющая здесь масштабна, но при всём этом есть много всего другого. Идея восстановительной зоны, то, что старшие возраста учатся в академии, — это впечатляет. Здесь стремятся сделать всё так, чтобы ничего не мешало детям развиваться: строят за них распорядок дня, предоставляют всё необходимое, чтобы их голова была занята только саморазвитием и никаких других проблем не было», — приводит слова Мозякина пресс-служба «Авангарда».

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