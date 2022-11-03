«Ак Барс» лишился двух хоккеистов в преддверии дерби с «Салаватом Юлаевым»

Двое хоккеистов «Ак Барса» попали в список травмированных, сообщает телеграм-канал Континентальной хоккейной лиги.

Так, в него были внесены защитник Динар Хафизуллин и нападающий Михаил Глухов. Кроме того, в список травмированных попал американский форвард «Торпедо» Кенни Агостино.

Отмечается, что выведены из этого списка российский защитник «Витязя» Алексей Волгин и белорусский нападающий «Северстали» Александр Суворов.

Напомним, сегодня «Ак Барс» ожидает «зелёное дерби» с «Салаватом Юлаевым». Встреча состоится в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». Начало матча запланировано на 19:00 мск. «Ак Барс» потерпел уже два поражения подряд в дерби: 22 октября казанцы уступили дома — 2:3, а через четыре дня проиграли со счётом 1:4.