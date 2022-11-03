Главный тренер «Сибири» рассказал, кому был адресован его жест в овертайме
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:3 ОТ) ответил на вопрос, кому был адресован неприличный жест после удаления форварда Антона Шенфельда в овертайме.
«Жест после удаления Шенфельда в овертайме — это напутствие оштрафованному игроку? Всем. Это всем напутствие было», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Отметим, что удаление Шенфельда стало решающим. «Сибирь» пропустила в меньшинстве.
Напомним, в Омске на стадионе «G-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).
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