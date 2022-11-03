«Звенело в ушах, потом поехал, упал». Жарков рассказал о столкновении с игроком «Сибири»

Нападающий «Авангарда» Владимир Жарков высказался после победы во встрече с «Сибирью».



«Очень тяжёлый матч. Не секрет, что у нас две игры в Москве было недавно, а потом перелёт и разница часовых поясов просто сделали своё дело. Честно, физически было тяжело. Но я доволен, что у нас есть некий запас, что мы можем проявить характер, доказать самим себе, достать ресурсы, чтобы перевернуть матч. Сегодня как раз переломить игру смогли исключительно из-за характера, потому что физика вообще не вышла на первый план. При этом мы хорошо готовимся, просто часовой пояс сам по себе прибил, с этим бороться невозможно.



Лежал на льду после столкновения в первом периоде? Я помню полностью момент, просто совсем не видел игрока. Парни говорят, что удар в голову был, но я ещё не смотрел видео. У меня просто звенело в ушах, не мог встать, потом поехал, упал. Не хотел валяться, что-то выпрашивать, просто поплыл немного», — сказал Жарков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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