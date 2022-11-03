Козлов о поражении от «Ак Барса»: разговоры на околохоккейные темы в раздевалке не ведутся

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался после поражения в «зелёном дерби» с «Ак Барсом».
«Хороший, боевой, зрелищный матч с обилием голевых моментов с обеих сторон. Горжусь каждым из игроков, как они бились, как работали против хорошего соперника. В третьем периоде не просели, «Ак Барс» хорошо прессинговал, мы хорошо играли в обороне. Понимали, что резерв у «Ак Барса» есть, они контролировали шайбу в зоне, они хорошо оборонялись.
В овертайме «Ак Барс» тоже аккуратно играл. Ребята взвешенно и ответственно подходили к каждой игровой ситуации. У нас была хорошая контратака, которую создал Шакир. Считаю, овертайм мы провели хорошо, ребята хорошо двигались, контролировали ситуацию, не раскрывались.
Алалыкин — хороший игрок, у него были хорошие моменты, когда шайба не заходила. Сейчас она у него заходит, я рад за него. У Сучкова такая же ситуация, как была у Алалыкина. Он должен терпеть, создавать моменты, когда-нибудь шайба всё равно зайдёт. Работаем над буллитами. Будем работать больше. Отсутствие удалений в двух матчах подряд — это чистая работа ребят. Ребята работают ногами, стараются играть аккуратно, серьёзно подходят к этому. «Ак Барс» в большинстве может исполнить.
Разговоры на околохоккейные темы по поводу «зелёного дерби» в раздевалке не ведутся. Ребята концентрированно готовятся к каждому матчу, сфокусированы только на своей работе. До плей-офф ещё играть и играть. У «Ак Барса» есть ресурсы, они всё равно будут пытаться исправить свою ситуацию. Мы больше сфокусированы на своей работе и игре. Доволен, как команда провела сегодняшний матч», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 3 ноября 2022
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