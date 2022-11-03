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Знарок о перестановках: хотели, чтобы я сегодня так и продолжал? Делаю, как считаю нужным

Знарок о перестановках: хотели, чтобы я сегодня так и продолжал? Делаю, как считаю нужным
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после победы в «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым» поделился мыслями о перестановках в звеньях.

«Разбудить стабильность Галимову можно через работу, как ещё? Он работает. Его пас пока не пересматривал, не успел.

Перестановки в звеньях? Видел, что что-то не получается, поэтому старались сразу что-то поменять. А вы хотели, чтобы я сегодня так и продолжал? Думаю, тогда бы мы не добились победы. То есть я делаю так, как считаю нужным», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

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