«Да какие воспитательные меры? Вопрос закрыт давно, не раздувайте». Знарок — о Радулове

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после победы в «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым» поделился мыслями об Александре Радулове.

«Надеюсь, что после такой тяжёлой победы к команде придёт уверенность. Третий период был для нас очень хорошим, на характере сыграли, победили. Думаю, это стимул для команды. В концовке не хватило гола, чтобы забить второй.



Я не знаю, за счёт чего Евсеев с Войновым сыгрались. Вы так много внимания не обращайте на молодого. Пускай он играет, у него хорошо получается. Пускай он продолжает это делать. Мало удалений? Вы вообще хоккей смотрите? Как вы считаете? Ну как ваше мнение не особо интересно, вам же штраф не платить?



Глухов выйдет пораньше из списка травмированных, а Хафизуллин — надолго. Роль Зарипова в команде неоценима. Он не формальный капитан, он капитан. Шипачёв выходит капитаном, когда Заря не играет. Данис в раздевалке нам помогает.



Воспитательные меры Радулову сыграли? Да какие воспитательные меры, ребята? Ну что вы, блин. Вопрос закрыт давно. Это случается в каждой команде. Не раздувайте это, зачем вам это надо? Хотите что-то такое написать? Я всё равно это не читаю», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.