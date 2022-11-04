Защитник «Рейнджерс» выполнил эффектный хит, после чего началась массовая драка
Поделиться
На арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз» и потерпел поражение со счётом 2:5.
В середине второго периода защитник «Рейнджерс» Брэйден Шнайдер выполнил эффектный силовой приём против форварда «Бостона» Трента Фредерика, после чего началась массовая драка. За партнёра по команде заступился Эй-Джей Грир, который полез выяснять отношения со Шнайдером, а вторым курсом подрались Баркли Гудроу из «Рейнджерс» и как раз-так Фредерик. По итогам драк все участники конфликта получили по большому пятиминутному штрафу, тогда как Грир оказался дополнительно наказан ещё и малым и дисциплинарными штрафами как зачинщик.
Комментарии
- 4 ноября 2022
-
07:34
-
07:31
-
07:29
-
07:11
-
07:01
-
06:51
-
06:46
-
06:40
-
06:33
-
06:25
-
06:13
-
06:10
-
06:03
-
05:53
-
05:43
-
05:43
-
05:33
-
05:25
-
05:16
-
05:09
-
04:50
-
04:41
-
04:38
-
04:07
-
03:43
-
03:28
-
03:26
- 3 ноября 2022
-
23:55
-
23:31
-
23:15
-
22:44
-
22:22
-
22:20
-
22:18
-
22:06
Партнерский контент