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Защитник «Рейнджерс» выполнил эффектный хит, после чего началась массовая драка

Защитник «Рейнджерс» выполнил эффектный хит, после чего началась массовая драка
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На арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз» и потерпел поражение со счётом 2:5.

В середине второго периода защитник «Рейнджерс» Брэйден Шнайдер выполнил эффектный силовой приём против форварда «Бостона» Трента Фредерика, после чего началась массовая драка. За партнёра по команде заступился Эй-Джей Грир, который полез выяснять отношения со Шнайдером, а вторым курсом подрались Баркли Гудроу из «Рейнджерс» и как раз-так Фредерик. По итогам драк все участники конфликта получили по большому пятиминутному штрафу, тогда как Грир оказался дополнительно наказан ещё и малым и дисциплинарными штрафами как зачинщик.

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