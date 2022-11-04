Форвард «Ак Барса»: Радулов — лидер команды. Заводит нас, у него постоянно куча эмоций

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк похвалил партнёров по команде после победы в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б) и отметил роль лидеров коллектива.

«Парни — красавцы! На морально-волевых качествах вытащили матч. Сначала пропустили, потом Евсеев забил. Молодчик! Артём Галимов хорошо пас отдал. Спинным мозгом почувствовал партнёра. Все красавцы, всех с победой.

Критика команды в СМИ? Я, честно, не читаю новости. У нас нормальная рабочая обстановка. Мы понимаем, что надо продолжать работать, не сдаваться и идти вперёд, несмотря ни на что. Радулов, как и Шипачёв, лидер команды, наш заводила. У него постоянно куча эмоций, и он всегда делится ими с партнёрами и заводит нас. Молодчик», — цитирует нападающего Metaratings.

Прошедшая встреча стала уже четвёртой между этими командами в текущем сезоне. На счету каждой из них по две победы. До конца регулярного чемпионата «Салават Юлаев» и «Ак Барс» проведут ещё два матча друг с другом, которые состоятся в январе 2023 года.