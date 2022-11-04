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Подколзин: я был очень рад за Кузьменко, он и в России так голы отмечал

Подколзин: я был очень рад за Кузьменко, он и в России так голы отмечал
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Форвард «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин поделился эмоциями от хет-трика соотечественника и одноклубника Андрея Кузьменко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс». Встреча закончилась со счётом 8:5, Кузьменко впервые в карьере в НХЛ оформил хет-трик. Россиянин был признан первой звездой игрового дня.

«Я был очень рад за него. Он и в России так голы отмечал. Это обычное дело», — сказал после матча Подколзин.

В прошедшем матче с «утками» Кузьменко провёл на льду 15 минут, записал на свой счёт четыре (3+1) очка и завершил игру с коэффициентом полезности «+3». Нападающий набрал 10 (6+4) очков в 11 играх нынешнего сезона.

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