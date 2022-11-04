Подколзин: я был очень рад за Кузьменко, он и в России так голы отмечал

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин поделился эмоциями от хет-трика соотечественника и одноклубника Андрея Кузьменко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс». Встреча закончилась со счётом 8:5, Кузьменко впервые в карьере в НХЛ оформил хет-трик. Россиянин был признан первой звездой игрового дня.



«Я был очень рад за него. Он и в России так голы отмечал. Это обычное дело», — сказал после матча Подколзин.



В прошедшем матче с «утками» Кузьменко провёл на льду 15 минут, записал на свой счёт четыре (3+1) очка и завершил игру с коэффициентом полезности «+3». Нападающий набрал 10 (6+4) очков в 11 играх нынешнего сезона.