Подъяпольский установил рекорд «Северстали» по количеству матчей среди вратарей

Голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский проводит 140-й матч за команду. Юбилейная встреча пришлась на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи», который проходит в эти минуты.



Подъяпольский вышел на первое место в истории клуба в КХЛ по количеству игр среди вратарей. Прежнее достижение принадлежало Василию Кошечкину, который выходил на лёд в 139 встречах в составе череповчан.

После двух периодов «Сочи» ведёт со счётом 3:1. В первом периоде «Северсталь» открыла счёт, но во второй двадцатиминуте пропустила трижды. После двух пропущенных шайб тренерский штаб команды из Череповца заменил Подъяпольского.

«Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав всего девять очков. «Северсталь» находится на девятом месте в той же конференции. Команда из Череповца набрала 23 очка.