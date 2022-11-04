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Северсталь — ХК Сочи. Прямая трансляция
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Подъяпольский установил рекорд «Северстали» по количеству матчей среди вратарей

Подъяпольский установил рекорд «Северстали» по количеству матчей среди вратарей
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Голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский проводит 140-й матч за команду. Юбилейная встреча пришлась на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи», который проходит в эти минуты.

Подъяпольский вышел на первое место в истории клуба в КХЛ по количеству игр среди вратарей. Прежнее достижение принадлежало Василию Кошечкину, который выходил на лёд в 139 встречах в составе череповчан.

После двух периодов «Сочи» ведёт со счётом 3:1. В первом периоде «Северсталь» открыла счёт, но во второй двадцатиминуте пропустила трижды. После двух пропущенных шайб тренерский штаб команды из Череповца заменил Подъяпольского.

«Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав всего девять очков. «Северсталь» находится на девятом месте в той же конференции. Команда из Череповца набрала 23 очка.

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