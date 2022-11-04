Борис Миронов сообщил, что «Спартак» отменил выходной после поражения от «Куньлуня»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар». Встреча закончилась со счётом 3:1.
«Обидно проигрывать такие игры – первые два периода играли хорошо. Да, создали много моментов, но не забили достаточно – тем самым, дали сопернику почувствовать, что они могут вернуться в игру. Третий период полностью провалили: соперник создал пару голевых моментов и воспользовался, сделав счёт на табло таким.
Будем работать, работать и ещё раз работать. Завтра был запланирован выходной, который мы после сегодняшней игры отменили. Будем работать дальше – улучшать нашу результативность, потому что создаём много моментов, а забить пока не можем. Поэтому, остаётся только работать», — приводит слова Миронова пресс-служба «Спартака».
- 4 ноября 2022
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