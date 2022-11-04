Защитник «Сочи» Александров рассказал об изменениях, которые произошли с приходом Светлова

Защитник «Сочи» Юрий Александров после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» рассказал об изменениях в тренировках команды после смены главного тренера. Ранее пост наставника «Сочи» покинул Андрей Назаров, а его сменил Сергей Светлов. Матч команд закончился со счётом 5:4 Б в пользу «Северстали».
«При новом тренере многое поменялось, в том числе тренировочный процесс: уделяем внимание игре в большинстве и меньшинстве и другим отдельным компонентам. Стараемся поменять наш рисунок игры, чтобы исправить турнирное положение», — приводит слова Александрова пресс-служба КХЛ.
«Северсталь» набрала 25 очков, команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 10 очками занимает последнее место в Восточной конференции.
- 4 ноября 2022
-
21:50
-
21:27
-
21:22
-
20:45
-
20:29
-
20:11
-
19:47
-
19:38
-
19:25
-
18:58
-
18:36
-
18:24
-
18:09
-
17:45
-
17:29
-
17:00
-
16:46
-
16:30
-
16:16
-
15:45
-
15:33
-
15:24
-
15:13
-
15:00
-
14:46
-
14:30
-
14:13
-
14:00
-
13:40
-
13:22
-
12:59
-
12:41
-
12:25
-
12:12
-
11:50