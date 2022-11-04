Защитник «Сочи» Александров рассказал об изменениях, которые произошли с приходом Светлова

Защитник «Сочи» Юрий Александров после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» рассказал об изменениях в тренировках команды после смены главного тренера. Ранее пост наставника «Сочи» покинул Андрей Назаров, а его сменил Сергей Светлов. Матч команд закончился со счётом 5:4 Б в пользу «Северстали».



«При новом тренере многое поменялось, в том числе тренировочный процесс: уделяем внимание игре в большинстве и меньшинстве и другим отдельным компонентам. Стараемся поменять наш рисунок игры, чтобы исправить турнирное положение», — приводит слова Александрова пресс-служба КХЛ.

«Северсталь» набрала 25 очков, команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 10 очками занимает последнее место в Восточной конференции.