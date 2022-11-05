Финский форвард Ахо вышел на четвёртое место по хет-трикам в истории «Каролины»

На льду «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Баффало Сэйбрз». Хозяева одержали волевую победу со счётом 5:3.

Нападающий «Каролины» Себастьян Ахо в прошедшем матче забросил три шайбы. Финский форвард в пятый раз в карьере оформил «трюк со шляпой» и вышел на четвёртое место по числу хет-триков в истории клуба. Столько же раз три шайбы за матч забивали Рэй Ферраро, Эрик Коул, Кевин Динин и Джофф Сандерсон.



Рекорд по числу хет-триков в составе «Каролины» принадлежит Эрику Стаалу (13). На второй строчке расположился Рон Фрэнсис (9), третье место у Блэйна Стаутона (7).