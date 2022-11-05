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Марнер: удивлён, что люди хотят, чтобы Мэттьюс сбросил перчатки и подрался

Марнер: удивлён, что люди хотят, чтобы Мэттьюс сбросил перчатки и подрался
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митч Марнер рассказал, что их команда не любит драться на льду, и выразил недоумение, что многие фанаты остались недовольны эпизодом матча с «Филадельфией», когда звёздный игрок «Торонто» Остон Мэттьюс спровоцировал массовую драку. Форвард «листьев» дважды выступил провокатором в конфликте, однако сам перчатки сбрасывать не стал. После этого инцидента были удалены сразу восемь хоккеистов, которые получили суммарный штраф в 50 минут.

«Люди говорят странные вещи, и я не знаю, почему они хотят, чтобы Остон Мэттьюс дрался… мы не хотим, чтобы он повредил руку или сделал что-то подобное… Мы не дерёмся на льду. Мы команда, которая работает вместе и помогает друг другу на площадке», — цитирует Марнера TSN.

25-летний Мэттьюз за карьеру в НХЛ не провёл ни одной полноценной драки. За 418 матчей в регулярном чемпионате форвард заработал 82 штрафные минуты.

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