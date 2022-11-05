Антон Худобин совершил эффектный сейв в АХЛ, развернувшись на 180 градусов

Сегодня в регулярном чемпионате АХЛ прошёл очередной матч регулярного чемпионата между клубами «Манитоба Мус» и «Техас Старз». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.

В конце третьего периода голкипер «Техаса» Антон Худобин спас свою команду от верного гола. Российский вратарь после разворота на 180 градусов прыгнул в ворота, чтобы закрыть ближний угол и не дать забросить шайбу шведскому нападающему «Манитобы» Кевину Стенлунду.

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Напомним, Худобин был отправлен на драфт отказов клубом НХЛ «Даллас Старз». Голкипера с драфта никто не забрал и он отправился в АХЛ в фарм-клуб «звёзд». В марте 2022 года вратарь перенёс операцию на бедре. Сообщалось, что он пропустит около шести месяцев. У Худобина остаётся ещё один год по контракту с «Далласом». Зарплата вратаря составляет $ 3,33 млн за сезон.