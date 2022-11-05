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«Локомотив» крупно обыграл на выезде нижегородское «Торпедо»

«Локомотив» крупно обыграл на выезде нижегородское «Торпедо»
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Торпедо» и ярославским «Локомотивом». Уверенную победу в матче одержали гости со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Заброшенными шайбами в составе ярославцев отметились Артур Каюмов, Андрей Сергеев, Егор Коршков и Артём Ильенко. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер «Локомотива» Даниил Исаев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2022, суббота. 13:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
0 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов (Елесин, Берёзкин) – 06:23 (5x5)   0:2 Сергеев (Шалунов, Каюмов) – 22:08 (5x4)   0:3 Коршков (Андронов) – 35:15 (5x5)   0:4 Ильенко (Елесин, Мисюль) – 45:03 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Встреча стала третьей между этими командами в текущем сезоне. Ярославцы вышли вперёд в этой серии со счётом 2-1. Кроме того, «Локомотив» продлил свою победную серию до четырёх матчей. «Торпедо» уступило в третий раз за последние четыре матча.

Следующий матч нижегородцы проведут на домашнем льду 7 ноября со «Спартаком». «Локомотив» в тот же день отправится в гости к московским армейцам.

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