Комиссар НХЛ прокомментировал подписание «Бостоном» контракта с Миллером

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал подписание контракта Митчелла Миллера с «Бостон Брюинз».

Напомним, в 2020 году «Аризона» отказалась от Миллера из-за того, что хоккеиста уличили в издевательствах над темнокожим инвалидом. Митчелл ещё в 2016 году в 14-летнем возрасте признал в суде, что запугивал одноклассника-инвалида. Пострадавший утверждал, что Миллер неоднократно бил его. В итоге 20-летнего хоккеиста приговорили к 25 часам общественных работ.

«То, что я знаю и слышал из средств массовой информации, это то, что он сделал в 14-летнем возрасте. Такое абсолютно неприемлемо. До того, как «Брюинз» приняли решение подписать его, с нами не консультировались. Мне довелось поговорить с Кэмом Нили (президентом «Бостона». — Прим. «Чемпионата») после подписания Миллера. На данный момент Митчелл не имеет права выступать в НХЛ. Я не могу сказать вам, что он когда-нибудь получит право выступать в НХЛ.

Если в какой-то момент «Бостон» решит заявить игрока в НХЛ, нам необходимо будет подтвердить право на его участие. Это право будет основано на всей информации, которую мы получим.

«Бостон» имел право подписать Миллера, чтобы он играл где-нибудь в другом месте. Никто не должен думать, что на данный момент он имеет право на участие в НХЛ. И «Брюинз» это понимают», — приводит слова Беттмэна журналист Питер Боуг в своём «твиттере».