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Илья Самсонов пропустил буллит от Маршана и получил травму в этом эпизоде

Илья Самсонов пропустил буллит от Маршана и получил травму в этом эпизоде
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 25-й минуте матча заработали право на буллит. Его реализовал нападающий «Бостона» Брэд Маршан. Однако в момент отражения броска российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов травмировал колено. 25-летний вратарь сумел доиграть второй период противостояния, однако в перерыве был заменён на шведа Эрика Челльгрена.

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После поединка главный тренер «Лифс» Шелдон Киф подтвердил тот факт, что Самсонов получил травму именно в вышеупомянутом эпизоде, однако отметил, что не знает степень её тяжести. Об этом сообщает журналист Марк Мастерс в своём «твиттере».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Мэттьюс (Бантинг, Марнер) – 07:19 (5x5)   1:1 Маршан – 24:59 (бул)   2:1 Мэттьюс (Нюландер, Марнер) – 34:07 (5x4)
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