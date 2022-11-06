Илья Самсонов пропустил буллит от Маршана и получил травму в этом эпизоде

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 25-й минуте матча заработали право на буллит. Его реализовал нападающий «Бостона» Брэд Маршан. Однако в момент отражения броска российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов травмировал колено. 25-летний вратарь сумел доиграть второй период противостояния, однако в перерыве был заменён на шведа Эрика Челльгрена.

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После поединка главный тренер «Лифс» Шелдон Киф подтвердил тот факт, что Самсонов получил травму именно в вышеупомянутом эпизоде, однако отметил, что не знает степень её тяжести. Об этом сообщает журналист Марк Мастерс в своём «твиттере».