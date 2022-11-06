Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби вышел на чистое 37-е место по голам за карьеру в НХЛ
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На льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сиэтл Кракен» и проиграл со счётом 2:3.
На 26-й минуте встречи отличился капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Эта шайба стала для канадца 523-й в 1120 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Таким образом, Кросби вышел на чистое 37-е место по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, опередив Пэта Вербика. Канадец на одну шайбу отстаёт от Брайана Троттье, идущего на 36-м месте.
Всего за карьеру в НХЛ Кросби набрал 1423 (523+900) очка в 1120 матчах регулярных чемпионатов и добавил к ним 201 (71+130) очко в 180 играх плей-офф. «Питтсбург» потерпел седьмое поражение подряд.
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