Никита Кучеров побил клубный рекорд капитана «Тампы» Стивена Стэмкоса
Поделиться
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал три голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз», суммарно набрав четыре очка.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, для форварда эта встреча стала 20-й в карьере с 4+ результативными баллами. Благодаря этому Кучеров побил клубный рекорд капитана «молний» Стивена Стэмкоса. Канадский нападающий за карьеру провёл 19 матчей, в которых набирал не менее четырёх очков.
Напомним, в Тампе на стадионе «Амали-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Комментарии
- 6 ноября 2022
-
13:30
-
13:14
-
12:45
-
12:31
-
12:18
-
12:03
-
11:53
-
11:38
-
11:10
-
10:43
-
10:29
-
10:06
-
09:47
-
09:29
-
08:54
-
08:40
-
08:36
-
08:09
-
07:45
-
06:55
-
06:37
-
06:07
-
05:53
-
05:52
-
05:33
-
05:29
-
05:03
-
04:54
-
04:46
-
04:40
-
04:18
-
04:06
-
03:40
-
03:33
-
03:21
Партнерский контент