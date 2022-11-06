Никита Кучеров побил клубный рекорд капитана «Тампы» Стивена Стэмкоса

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал три голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз», суммарно набрав четыре очка.



Как отмечает пресс-служба НХЛ, для форварда эта встреча стала 20-й в карьере с 4+ результативными баллами. Благодаря этому Кучеров побил клубный рекорд капитана «молний» Стивена Стэмкоса. Канадский нападающий за карьеру провёл 19 матчей, в которых набирал не менее четырёх очков.



Напомним, в Тампе на стадионе «Амали-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

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