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Кросби стал шестым хоккеистом по скорости набора 900 передач в регулярных чемпионатах НХЛ

Кросби стал шестым хоккеистом по скорости набора 900 передач в регулярных чемпионатах НХЛ
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На льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сиэтл Кракен» и проиграл со счётом 2:3.

На 26-й минуте встречи отличился капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Эта шайба стала для канадца 523-й в 1120 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Также канадец отдал 900-ю результативную передачу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Таким образом, Кросби стал шестым хоккеистом по скорости набора 900 ассистов в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Быстрее него это делали лишь пять игроков: Рон Фрэнсис (1108 матчей регулярки НХЛ), Адам Оутс (1056), Пол Коффи (991), Марио Лемье (771) и Уйэн Гретцки (584).

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