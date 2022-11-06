«Трактор» поместил двукратного обладателя Кубка Гагарина Потапова в список отказов

«Трактор» поместил нападающего Алексея Потапова в список отказов, сообщает пресс-служба челябинского клуба. В течение 48 часов клубы КХЛ могут забрать форварда «Трактора» в свою структуру.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ Алексей Потапов провёл за «Трактор» семь матчей и результативными действиями не отметился. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 29 встречах, в том числе 15 из них в плей-офф, забросив одну шайбу. Вместе с командой форвард стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ сезона-2021/2022.
Всего за карьеру в КХЛ 33-летний нападающий провёл 561 матч, в которых набрал 102 очка — забросил 49 шайб и отдал 53 результативные передачи. Выступал за такие клубы, как нижегородское «Торпедо», казанский «Ак Барс», омский «Авангард» и челябинский «Трактор». Нападающий является двукратным обладателем Кубка Гагарина.
- 6 ноября 2022
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