Главный тренер «Витязя»: мы не были совсем плохими, но в 3-м периоде поздно пить боржоми

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (1:3) и рассказал, что подмосковная команда допустила слишком много ошибок.



«Сегодня мы недостаточно были заряжены на этот матч. Допустили много ошибок, хотя предупреждали ребят, что против «Авангарда» так действовать нельзя. Не скажу, что мы были совсем плохие, но есть моменты, которые нельзя допускать. В третьем периоде было похоже на то, что мы требовали. Но поздно пить боржоми было. Понимали, что соперник будет строить оборону, но мы сыграли правильно именно во второй половине матча», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После поражения подмосковный «Витязь» занимает шестую строчку в таблице Западной конференции, набрав 30 очков после 27 встреч.