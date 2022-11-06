Кравец: у «Витязя», кроме голкиперов, ещё некоторые отлично играют в воротах

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о победе в матче с «Витязем» (3:1) и оценил игру хоккеистов подмосковной команды в защите.
«Очень непростая игра. Мы хорошо начали, быстро забили, потом также быстро пропустили. Были моменты, когда, наверное, мы посильнее играли. Но мы знали, что «Витязь так играет — кажется, что ничего, а на самом деле играет правильно, играет здорово в обороне, хорошо играет вратарь, ничего сложного не делают, доставляют шайбу до ворот, добивают, поэтому было очень непросто с ними бороться. Хорошо, что выстояли в меньшинстве и использовали большинство. А так, вся игра на нервах прошла. Хотели очень победить, играли дома. Эти два очка нам очень нужны, потому что сейчас тяжёлая поездка, а домашние победы придают определённую уверенность.
«Витязь» — та команда, которая дала мне путёвку в КХЛ, поэтому я уважительно отношусь к ней. Благодарю их, что два года мог там работать. Главный тренер — мой хороший друг. Мы всегда друг друга поздравляем, друг с другом переписываемся. Когда они обыграли «Трактор», писал им, что они наконец-то выиграли и помогли нам. Всё по дружбе, но во время игры друзей нет.
Почему не забили в пустые ворота? Оказалось, что у «Витязя», кроме Дорожко и Шишкина, есть несколько игроков, которые отлично играют в воротах», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Омский клуб после победы расположился на шестом месте в таблице Восточной конференции, после 27 игр набрав 29 баллов.
- 6 ноября 2022
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