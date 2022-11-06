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Защитник «Авангарда» Береглазов: сегодня были некоторые реваншистские настроения

Защитник «Авангарда» Береглазов: сегодня были некоторые реваншистские настроения
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Защитник «Авангарда» Алексей Береглазов подвёл итоги матча с «Витязем» (3:1) и оценил игру «ястребов» в третьем периоде.

«Доволен результатом, но местами мы сегодня не в свою игру играли, во втором периоде инициативу отдавали. Хорошо, что Демченко нам помог, оставлял нас в игре, ну и реализовали свои моменты. В третьем периоде не было установки откатиться, но где-то ментально перестраховывались, поэтому так получалось. Конечно, сегодня были некоторые реваншистские настроения за обидное поражение в первой игре сезона. Мы готовились к тяжёлому матчу, знали, что «Витязь» на контратаках хорошо играет», — приводит слова Береглазова сайт КХЛ.

28-летний защитник набрал 16 (5+11) очков за омский клуб в 27 матчах регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ.

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