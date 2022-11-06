«Северсталь» отыгралась с 0:2 в третьем периоде, но уступила «Ак Барсу» в овертайме

В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Северсталь» принимала на своём льду казанский «Ак Барс». Победу в овертайме со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0) одержали гости.
На первой минуте второго периода счёт в матче открыл форвард гостей Александр Радулов с передачи Дмитрия Воронкова. Через три минуты преимущество «Ак Барса» удвоил Артём Галимов с передачи Кирилла Семёнова.
На 11-й минуте третьего периода счёт сократил нападающий «Северстали» Руслан Абросимов, реализовавший буллит. На 17-й минуте третьего периода при игре 6 на 4 счёт сравнял форвард хозяев Адам Лишка с передач Егора Морозова и Александра Суворова.
На последней минуте овертайма гол Ильи Сафонова в пустые ворота череповчан принёс «Ак Барсу» победу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Северсталь» проведёт 8 ноября дома с «Автомобилистом». В этот же день «Ак Барс» отправится в гости к «Нефтехимику».
- 6 ноября 2022
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