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«Северсталь» отыгралась с 0:2 в третьем периоде, но уступила «Ак Барсу» в овертайме

«Северсталь» отыгралась с 0:2 в третьем периоде, но уступила «Ак Барсу» в овертайме
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В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Северсталь» принимала на своём льду казанский «Ак Барс». Победу в овертайме со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0) одержали гости.

На первой минуте второго периода счёт в матче открыл форвард гостей Александр Радулов с передачи Дмитрия Воронкова. Через три минуты преимущество «Ак Барса» удвоил Артём Галимов с передачи Кирилла Семёнова.

На 11-й минуте третьего периода счёт сократил нападающий «Северстали» Руслан Абросимов, реализовавший буллит. На 17-й минуте третьего периода при игре 6 на 4 счёт сравнял форвард хозяев Адам Лишка с передач Егора Морозова и Александра Суворова.

На последней минуте овертайма гол Ильи Сафонова в пустые ворота череповчан принёс «Ак Барсу» победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 А. Радулов (Воронков) – 20:18 (5x5)   0:2 Галимов (Семёнов) – 23:26 (4x5)   1:2 Абросимов – 50:35 (бул)   2:2 Лишка (Морозов, Суворов) – 56:36 (6x4)   2:3 Сафонов – 64:41 (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Северсталь» проведёт 8 ноября дома с «Автомобилистом». В этот же день «Ак Барс» отправится в гости к «Нефтехимику».

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