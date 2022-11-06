В. Воробьёв: что бы исправил в «Динамо», которое не вышло в плей-офф? Наверное, ничего

Ассистент главного тренера «Автомобилиста», бывший форвард «Динамо» Владимир Воробьёв рассказал о периоде работы в московском клубе.
«Я благодарен судьбе, что мне выпал такой шанс, благодарен людям, которые доверяли. Пришлось работать на разных фронтах, начиная с комплектования, когда на первую тренировку вышло 12 человек, где кое-кто только что сделал операцию на глаза. Мы работали в новых условиях, может быть, где-то ошибки были в селекции, но мы тогда, к сожалению, задачу не выполнили, не хватило одного очка.
Что бы исправил, если бы мог вернуться назад? Наверное, ничего бы, нормально всё было. Где-то, может, немножко не повезло, начали мы очень хорошо. Глубины состава, наверное, не было, измотали ребят в первые месяцы, и получился провальчик, где потеряли много очков. Было бы на одну пятёрочку народа, результат был бы совершенно другим», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Воробьёвым читайте на «Чемпионате» завтра утром, 7 ноября.
- 6 ноября 2022
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