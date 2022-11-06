Нападающий «Ак Барса» Зарипов рассказал о победе в матче с «Северсталью»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал победный матч с «Северсталью» (3:2 ОТ) и рассказал, что казанской команде необходимо иметь полную концентрацию на протяжении всего матча.

«Повели 2:0, вроде уже пошло-поехало, контролировали игру, но одна деталь приводит к ошибке. Вы всё видели – выход 1 в 0, буллит, гол, и потом всё пошло. С этим надо бороться, иметь полную концентрацию и не доводить такие игры до овертаймов. Это был наш матч, пусть повезло, через не могу прошло, но мы выигрывали. И это надо дожимать, доставать из себя и доводить до победы», — приводит слова Зарипова официальный сайт «Ак Барса».

После победы казанский клуб располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 28 очков после 26 встреч. Следующий матч «Ак Барс» проведёт в гостях с «Нефтехимиком» 8 ноября.