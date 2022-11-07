Бывший игрок «Динамо» одним словом описал юного Овечкина

Ассистент главного тренера «Автомобилиста», бывший форвард «Динамо» Владимир Воробьёв ответил, как бы описал одним словом форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в юности, и рассказал о начале его карьеры.

«Работяга. Сашка — работяга, очень хорошая семья, и отец, и мать. Мы жили недалеко от него, и иногда дядя Миша, отец Саши, возил нас вместе на тренировки. Сашка был молодой, очень азартный, всегда на тренировку первый, а с неё последний, всё ему было интересно, и уже в то время мы понимали, что растёт будущая звезда.



Мы все болеем сейчас за него, желаем ему продлить свою хоккейную карьеру, этот парень показал всему молодому поколению, каким должен быть настоящий хоккеист. Я думаю, он и после игровой карьеры будет помогать и работать на развитие нашего отечественного хоккея», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Воробьёвым читайте на «Чемпионате»: