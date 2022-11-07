Тренер «Автомобилиста» рассказал о постановке большинства команды

Ассистент главного тренера «Автомобилиста» Владимир Воробьёв рассказал о работе над большинством в екатеринбургском клубе.
«Мы и работаем, и разговариваем с ребятами, перед каждой игрой разбираем соперника, пытаемся найти какие-то слабые стороны и сыграть за счёт этого. Думаю, и ребятам интересно с нами, самое главное, чтобы всё это на площадке превращалось в голы. Самое главное — в большинстве хотят все играть. Люди получают травмы, на их места приходят другие игроки.
Это тоже часть нашей работы, главное, чтобы сама система игры в большинстве работала. Есть разные люди по хоккейному образованию — кто-то лучше играет за счёт передач, кто-то перед воротами, кто-то лучше бросает от синей. Мы должны эти две бригады, десять человек, привести к общему знаменателю, чтобы они думали одинаково.
Мы стараемся сделать так, чтобы у нас все игроки были бьющие, за счёт хорошего паса, выверенной передачи выводить игроков на эти броски. Это быстрота мышления, хорошие передачи и, самое главное, завершение», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
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