Тренер «Автомобилиста» рассказал о постановке большинства команды

Ассистент главного тренера «Автомобилиста» Владимир Воробьёв рассказал о работе над большинством в екатеринбургском клубе.

«Мы и работаем, и разговариваем с ребятами, перед каждой игрой разбираем соперника, пытаемся найти какие-то слабые стороны и сыграть за счёт этого. Думаю, и ребятам интересно с нами, самое главное, чтобы всё это на площадке превращалось в голы. Самое главное — в большинстве хотят все играть. Люди получают травмы, на их места приходят другие игроки.



Это тоже часть нашей работы, главное, чтобы сама система игры в большинстве работала. Есть разные люди по хоккейному образованию — кто-то лучше играет за счёт передач, кто-то перед воротами, кто-то лучше бросает от синей. Мы должны эти две бригады, десять человек, привести к общему знаменателю, чтобы они думали одинаково.



Мы стараемся сделать так, чтобы у нас все игроки были бьющие, за счёт хорошего паса, выверенной передачи выводить игроков на эти броски. Это быстрота мышления, хорошие передачи и, самое главное, завершение», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Воробьёвым читайте на «Чемпионате»: