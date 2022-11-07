В.Воробьёв об игре с Гретцки: поражаешься, как он отдаёт передачи, смотря в другую сторону

Ассистент главного тренера «Автомобилиста» Владимир Воробьёв рассказал об игре с Уэйном Гретцки. Напомним, Воробьёв провёл два года (с 1996 по 1998) в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и выходил в одном звене с легендарным форвардом.

«Я хотел, мечтал об НХЛ, могу сказать честно, в детстве читал книжки про того же Гретцки и мечтал с ним играть в одной команде. Да, я недолго играл в НХЛ, но очень горжусь тем, что это было: можно сказать, не зря прожил жизнь. Ты понимаешь, что это человек с очень высоким уровнем хоккейного IQ. Потом анализировал, смотрел игры — думал, как же он это делает, как он отдаёт передачи, когда смотрит совершенно в другую сторону.



Несколько раз я забивал с его передач. Однажды играли во Флориде, разыгрывали большинство, и из-за ворот какой-то был бросок, подбор шайбы, отдал ему передачу на полборта, он вернул. Я забиваю гол, приезжаю на лавочку, все довольные, радостные, меня поздравили. И кто-то из игроков сказал: «Владди, не стой там больше». Я говорю: «А что такое?» Он говорит: «Это офис Уэйна». Он же всегда играл за воротами, и получилось так, что отдал передачу на его место», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Воробьёвым читайте на «Чемпионате»: