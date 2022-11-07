В. Воробьёв — про Мессье: глыба! И «напихает», и команду поднимет

Ассистент главного тренера «Автомобилиста» Владимир Воробьёв рассказал о легендарном нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Марке Мессье во времена их совместного выступления.

«Глыба во всём, в раздевалке, на льду. Был один эпизод — мы люди из СССР, когда нам давали новые коньки, их греешь, меряешь, чуть ли не спишь в них, разминаешь, только недели через две начинаешь в них играть. А Мессье принесли коньки в перерыве в упаковке, их поточили, он их надевает и пошёл играть в хоккей.



Я был в шоке: как же так можно? Новые конёчки взял и пошёл как ни в чём ни бывало. Высокий человек, фигура, лидер, лидер! И «напихает», и команду поднимет, не случайно столько кубков Стэнли выиграл», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Воробьёвым читайте на «Чемпионате»: