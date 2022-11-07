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«Попал в канадского вратаря». Экс-игрок сборной России назвал момент, стоивший финала ЧМ

«Попал в канадского вратаря». Экс-игрок сборной России назвал момент, стоивший финала ЧМ
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Ассистент главного тренера «Автомобилиста» Владимир Воробьёв вспомнил своё выступление на чемпионате мира в 1996 году.

«Очень хорошая команда была в 1996-м. Владимир Филиппович Васильев был главным тренером, мы проиграли в полуфинале канадцам, причём вели 2:0, они сравняли и по буллитам выиграли. В конце третьего периода у меня был очень хороший момент, к сожалению, я его не реализовал — минуты за две до конца Яшин из-за ворот отдал передачу, я бросал и попал прямо в Кёртиса Джозефа, а так мог принести победу.

У нас была хорошая сборная — Квартальнов, ребята из НХЛ типа Миронова и Житника. Хороший коллектив, я был горд, что находился на таком уровне и представлял свою страну на самом серьёзном уровне», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:

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