Нападающий «Ак Барса» Сафонов: будем чаще и больше показывать характер, у каждого он есть

Автор победной шайбы в овертайме в матче с «Северсталью» (3:2 ОТ) нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал итоги встречи.

«Четыре минуты большинства в третьем периоде при счёте 2:0 расслабили команду? Не расслабили, мы неплохо играли в большинстве, просто нужно было свои моменты забивать. Радулов хорошо бросал, я тоже в противоход бросал, кажется, попал в плечо. Просто нужно было тогда забивать, и тогда бы дальше не было этой свистопляски.



Почему в таких играх приходится выгрызать победу? Я думаю, что как раз в таких матчах к нам придёт уверенность друг в друге. Будем чаще и больше показывать характер, у каждого он есть. Будем готовы к тому, чтобы и в плей-офф переламывать такие тяжёлые матчи», — цитирует Сафонова сайт «Ак Барса».

21-летний нападающий в текущем сезоне в 24 матчах за казанский клуб отметился девятью заброшенными шайбами и тремя результативными передачами, набрав в общей сложности 12 очков при показателе полезности «+5».

«Ак Барс» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 28 очков после 26 встреч. Следующий матч казанцы проведут в гостях с «Нефтехимиком» 8 ноября.