Яркие эмоции игроков фарма «Торонто» после вызова вратаря в основу из-за травмы Самсонова
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23-летний американский вратарь Кит Петруцелли, выступавший в АХЛ за «Торонто Марлис», узнал в раздевалке о том, что его поднимают в главную команду – «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ с заключением соответствующего контракта.
Эта новость прозвучала на общем собрании команды, после чего его партнёры по команде буквально не сдерживали эмоций, чтобы поздравить Кита с этим знаменательным событием.
Примечательно, что Петруцелли подняли в НХЛ из-за травмы одного из голкиперов «Торонто» — россиянина Ильи Самсонова. Вчера, 6 ноября, с Китом заключили двухлетний контракт новичка на общую сумму в $ 1,9 млн ($ 950 тыс.). В нынешнем сезоне АХЛ он провёл 6 матчей, в которых пропускал в среднем 2,31 шайбы за игру, отражая 92,2% бросков.
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