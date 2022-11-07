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Сушинский назвал главную причину неудач «Авангарда» в новом сезоне

Сушинский назвал главную причину неудач «Авангарда» в новом сезоне
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Бывший президент «Авангарда», легендарный бывший нападающий омского клуба и чемпион мира — 2008 в составе сборной России Максим Сушинский высказался об увольнении главного тренера омского клуба Дмитрия Рябыкина. Кроме того, экс-хоккеист поделился мнением о том, кто является главной причиной неудач «ястребов». Так, Сушинский назвал имя генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова.

«Уверен, Рябыкин справился бы с задачей. Ему нужны были игроки, а не время. Не думаю, что он отходил от системы Хартли, а она тяжёлая. Может, кто-то не захотел выполнять какие-то задания. Всё индивидуально и зависит от игроков — кто-то быстро усваивает информацию, а кто-то — нет.

Получается, главная причина неудач — Волков? Здесь даже нечего обсуждать: из чемпионского состава осталось три человека (на самом деле — восемь. — Прим. «Чемпионата»). Я бы сохранил Емелина, сейчас он играет, на мой взгляд, за копейки в минском «Динамо». Ещё оставил бы Стася — крепкий центральный, занимал место в четвёртом звене, играл в меньшинстве», — приводит слова Сушинского Sports.ru.

«Авангард» назначил Рябыкина виновником неудач. Но проблемы клуба не только в тренере «Авангард» назначил Рябыкина виновником неудач. Но проблемы клуба не только в тренере
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