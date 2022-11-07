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Форвард «Тампы»: я, вероятно, играл с 6–7 членами Зала хоккейной славы. Кучеров безумен

Форвард «Тампы»: я, вероятно, играл с 6–7 членами Зала хоккейной славы. Кучеров безумен
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Канадский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель поделился мнением об игре партнёра по команде, российского форварда Никиты Кучерова, а также о Брейдене Пойнте. Кроме того, хоккеист высказался о своих товарищах в первые три года в НХЛ. В сезоне-2020/2021 Хагель выступал за «Чикаго Блэкхоукс», где в то время играли Данкан Кит, Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз. В прошлом чемпионате канадца обменяли в «Тампу».

«Я, вероятно, играл с шестью-семью членами Зала хоккейной славы. Это невероятно, я никогда не буду воспринимать это как должное. Кучеров — этот парень безумен. Пойнтер (Брейден Пойнт. — Прим. «Чемпионата») — с его скоростью, мастерством и сообразительностью. Я никогда не буду воспринимать как должное игру с такими хоккеистами», — приводит слова Хагеля журналист Крис Кренн на своей странице в «Твиттере».

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