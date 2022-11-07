Овечкин: у моих друзей детям около 18 лет. Помню их маленькими, а сейчас они болеют за нас

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о своём статусе в команде с учётом возраста. Кроме того, он высказался об изменениях в возрасте болельщиков за время выступления за «столичных».

«В нашей организации нет игроков старше меня. У меня есть пара друзей, у них есть дети, которым около 18 лет. Я помню их, когда они были совсем маленькими. А теперь они болеют за нас с трибун», — приводит слова Овечкина ESPN.

Напомним, «Вашингтон» уступил «Аризоне» со счётом 2:3 и проиграл четвёртую встречу подряд. Овечкин, отметившийся в этой игре заброшенной шайбой, сумел продвинуться на единоличное 19-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. До этого россиянин делил 19-ю строчку с канадцем Адамом Оутсом. На счету россиянина стало 1421 (787+634) очко.